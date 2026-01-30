Sonam Kapoor flaunts baby bump in blue velvet dress
Entertainment
Sonam Kapoor, expecting her second child, turned heads at a Lancome event in Lower Parel, Mumbai in a blue velvet dress.
Her pregnancy was noted.
Sonam is expecting her 2nd child
Sonam announced her pregnancy in November, rocking a vintage hot-pink Escada suit that gave off major Princess Diana vibes.
Married to Anand Ahuja since 2018, she's already mom to son Vayu.
Friends like Priyanka Chopra and Kareena Kapoor Khan cheered her on, while husband Anand sweetly called her "chicccccc mama!"