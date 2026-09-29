Kushinagar embankment breach floods nearby villages, Yogi Adityanath urges rescue
India
A river embankment broke near Tatwa Tola in Kushinagar, Uttar Pradesh, on Monday night, flooding nearby villages.
Local teams quickly started moving people to safer spots.
Chief Minister Yogi Adityanath has called for urgent rescue efforts to help those affected.
Uttar Pradesh fast-tracks power, drainage repairs
The Uttar Pradesh government is working to restore basics like drainage and sanitation to prevent health issues.
Power repairs are also being fast-tracked: Minister AK Sharma says getting electricity back before festival season is a top priority.
Meanwhile, Lucknow finally got a break from the rain on Monday, bringing some much-needed relief.