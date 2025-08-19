Next Article
Maharashtra cloudburst: 6 dead, 5 missing; red alert in Mumbai
Heavy rains have hit Maharashtra hard recently, with six people dead and five still missing—significant damage in Nanded district after a sudden cloudburst.
Several villages are underwater and transport has been paralyzed in Mumbai.
Rescue teams working tirelessly to help affected people
Rescue teams from SDRF, NDRF, and the army are working non-stop to help those affected.
Chief Minister Devendra Fadnavis shared that Nanded got a staggering 206mm of rain in just one day.
With even more heavy rain predicted soon—and a red alert out for Mumbai, Thane, Raigad, and Nashik—the state is bracing for tough days ahead.