Man torches wife, son over family disputes in Tamil Nadu
A heartbreaking incident unfolded on Sunday in Araikulam village, Tamil Nadu, where 65-year-old P Saveriya allegedly set his wife Mercy (57) and son Bino (27) on fire before trying to harm himself.
Neighbors quickly alerted the police, who rescued Saveriya, who is now hospitalized with serious burns.
Sadly, both Mercy and Bino did not survive.
Murder case registered, probe underway
Early investigations point to family disputes as a possible cause.
Saveriya had returned from working abroad a few years ago and reportedly faced misunderstandings at home—especially after his elder son's recent wedding.
Police have registered a murder case and are looking deeper into what led to this devastating event.