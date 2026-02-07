Translocated tigers from Maharashtra create panic in Telangana, Andhra Pradesh
Two tigers from Maharashtra — one a sub-adult male near Yadadri (Telangana) and the other an adult near Rajamahendravaram (Andhra Pradesh) — have made their way into Telangana and Andhra Pradesh, causing a stir by attacking livestock near villages.
Their presence has even led to temporary school closures in some areas.
One tiger trekked through Kawal Tiger Reserve
One tiger trekked through Kawal Tiger Reserve and into several Telangana districts, killing cattle in Mandelagudem.
The other showed up near Rajamahendravaram in Andhra Pradesh, where it killed eight cattle over five days before moving eastward.
Wildlife teams are tracking the tigers
Wildlife teams are tracking the tigers using drones, thermal cameras, and camera traps.
A specialized rescue team from Pune has joined in, while locals have been told to be extra careful at night and keep their animals secure.