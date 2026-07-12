Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launches 350 million sapling drive
India
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath kicked off a huge eco-campaign called Ek Ped Maa Ke Naam, aiming to plant 350 million saplings across the state in just one day.
He got things started by planting Neem, Peepal, and Banyan trees near Gorakhpur Link Expressway, plus a Maulsari sapling by Ramgarh Tal Ring Road.
Yogi Adityanath urges care statewide
Adityanath urged everyone to pitch in, saying it is not just about planting trees but also caring for them.
With help from 27 government departments, the campaign hopes to boost green spaces and fight climate change in Uttar Pradesh.