Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launches 350 million sapling drive India Jul 12, 2026

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath kicked off a huge eco-campaign called Ek Ped Maa Ke Naam, aiming to plant 350 million saplings across the state in just one day.

He got things started by planting Neem, Peepal, and Banyan trees near Gorakhpur Link Expressway, plus a Maulsari sapling by Ramgarh Tal Ring Road.