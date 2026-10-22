Armstrong outage cuts internet in New York Pennsylvania Kentucky Ohio
Technology
Armstrong's internet service went down Wednesday evening, around 6:55pm EDT, cutting off users in New York, Pennsylvania, Kentucky, and Ohio.
People turned to vent about being suddenly disconnected and stuck without Wi-Fi.
Parker and Cranberry Township report outages
In places like Parker and Cranberry Township, Pennsylvania, folks reported outages, and even Armstrong's app and website were unreachable.
With support lines down too, daily life depends on having reliable internet.