Salesforce login overload disrupts US Japan, India, Europe during Dreamforce
Technology
On September 16, 2026, Salesforce users across the US Japan, India, and Europe ran into major delays and errors.
The culprit? An overloaded login system that jammed up server resources and even slowed down support requests, right as the big Dreamforce conference was happening in San Francisco.
Salesforce traces core overload, services returning
Salesforce traced the issue to a core system overload and said customers were beginning to see services return to normal, with services gradually coming back online.