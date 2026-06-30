U.N. Women warns AI still reinforces gender stereotypes, urges inclusion
Technology
U.N. Women just issued a warning showing that many AI systems still reinforce old-school gender stereotypes: think women being linked to housework and men to big careers.
The takeaway? There's a real need for more gender-inclusive thinking when building and using AI.
One-fifth gender-based AI sentences sexist
The report found about one in five gender-based sentences generated by AI were actually sexist or misogynistic, sometimes even treating women like objects.
U.N. Women says it's time for policies that bring more diverse voices into tech (especially women) to help make AI fairer for everyone.