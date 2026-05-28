Smriti Mandhana records her 6th duck in Women's T20Is: Stats
Indian women's cricket team opener Smriti Mandhana bagged a duck versus England in the first T20I at County Ground, Chelmsford. Mandhana was out first ball in the 1st over, getting dismissed by pacer Lauren Bell. A good length ball outside off, angling away, saw Mandhana drive on the up but she ended up being caught at short extra cover by Charlie Dean.
Mandhana posts her maiden WT20I duck against England
Playing her 164th match in the format for India Women, Mandhana now owns six ducks from 158 innings. She equaled Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma and Harmanpreet Kaur in terms of ducks for India (6 each). Mandhana owns 4,293 runs at 30.02. She owns 33 fifties and a ton. As per ESPNcricinfo, Mandhana recorded her maiden duck against England. She owns 945 runs at 37.8.