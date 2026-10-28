WPL champions RCB land Australia's Jess Jonassen for ₹40 lakh
What's the story
Royal Challengers Bengaluru Women have roped in Jess Jonassen for ₹40 lakh at the Women's Premier League (WPL) 2027 auction on Wednesday. Jonassen, who is a spin all-rounder played for Delhi Capitals Women across three seasons (2023, 2024 and 2025) in the WPL. She didn't feature in WPL 2026. And now, RCB Women have picked her up, adding quality and experience.
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A look at her WPL numbers
In 24 WPL matches, Jonassen has bagged 33 scalps at an average of 20.75. She owns one four-fer. Meanwhile, with the bat, Jonassen has scored 295 runs from 18 innings at 24.58. She has 2 fiftis under her belt.
Twitter Post
RCB Women!
The defending champions make their first bid of #TATAWPLAuction 2027 ❤️— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
Jess Jonassen goes to @RCBTweets for INR 40 lakh 🙌#TATAWPL pic.twitter.com/0kNDDfsgK7