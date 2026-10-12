Asif Zardari and Shehbaz Sharif meet amid KPK emergency reports
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Pakistan's President Asif Ali Zardari and Prime Minister Shehbaz Sharif held a meeting after reports of a possible emergency in Khyber Pakhtunkhwa (KPK).
With an ongoing protest march by supporters of jailed former prime minister Imran Khan and his Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party, the government is under pressure.
Chief Minister Sohail Afridi leads protests
Things are tense. Chief Minister Sohail Afridi is leading protests.
Separate sessions of Pakistan's parliament are set for October 13.