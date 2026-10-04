Dinesh Trivedi: Sheikh Hasina's New Delhi landing followed serious events
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Two years ago, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina unexpectedly landed in New Delhi, a move even Indian officials didn't see coming.
Indian High Commissioner Dinesh Trivedi just shared that the military wasn't involved; her arrival was sparked by serious events back home in Bangladesh.
Bangladesh presses India for extradition
Since late 2024, Bangladesh has been pushing for an extradition from India, and the new government under Prime Minister Tarique Rahman has kept it high on the agenda.
The issue keeps coming up in meetings between Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman and External Affairs Minister S. Jaishankar and when Prime Minister Rahman raised the issue when Trivedi paid a courtesy call in August.