JetBlue flight hits severe turbulence near Fort Lauderdale, 5 hurt
A JetBlue flight from Puerto Rico to Florida ran into some serious turbulence just before landing in Fort Lauderdale early Tuesday morning, leaving five people hurt.
Study finds 55% more clear-air turbulence
This isn't just a one-off: researchers say turbulence like this is actually happening more often.
A study found that severe clear-air turbulence has shot up by 55% between 1979 and 2020, which means bumpy flights could become even more routine for travelers.