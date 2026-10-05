Supporters march to Islamabad demanding Imran Khan release, medical care
About 5,000 supporters of former prime minister Imran Khan are marching from Lakki Marwat to Islamabad, calling for his release and better medical care as concerns about his health grow.
The rally was delayed after talks between his party, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), and the government broke down.
Containers block roads, Naqvi blames Afridi
The march is expected to reach a town about 80km west of Islamabad by Thursday, but authorities have blocked main roads with shipping containers.
PTI says its requests for access to Khan and an immediate medical examination and treatment were denied.
Meanwhile, Interior Minister Mohsin Naqvi has accused Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi of sabotaging negotiations.
Even from jail, Khan remains a major political force: his supporters waving PTI flags and driving a truck with a "release Imran Khan" sign show just how tense things are right now.