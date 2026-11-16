Trump to press nuclear disarmament with Xi Jinping and Putin
Donald Trump is heading to Asia for a big meeting with China's Xi Jinping and Russia's Vladimir Putin on November 19, aiming to push for nuclear disarmament.
He's also hoping to revive engagement with Pyongyang over its nuclear program, possibly by meeting Kim Jong Un in China.
Trump says Ukraine will feature prominently
Trump says Ukraine will be a major topic, especially with Russia facing heavy military losses.
He'll also stop in the Philippines for economic talks, making this trip a wide-ranging diplomatic push after keeping a low profile during recent US travel chaos and criticism of his administration.