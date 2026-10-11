Ukraine strikes Yandex data centers crippling AI and cloud systems
World
Ukraine just pulled off a major attack against Yandex, a Russian tech company, taking aim at its AI and cloud systems.
The attack knocked out key data centers (including one in the Vladimir region), causing serious disruptions across Russia's digital world.
Ukrainian drone strikes disrupt Yandex services
On October 11, Ukrainian military drone strikes targeted another data center facility in Kalugg and a site in Sasovo, shutting down vital AI operations.
As a result, everyday services like the Alice voice assistant, Yandex Music, Telemost video calls, and even banking and retail apps have been glitchy or offline for Russian users.