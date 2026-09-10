Netflix releases 'Shaque: Trust No One' trailer, Chopra's series debut
Entertainment
Netflix just dropped the trailer for Shaque: Trust No One, marking Parineeti Chopra's series debut.
The show centers on a mother who's been searching for her missing child for nine years, and as she digs deeper, secrets from her inner circle start to unravel, making her question everything and everyone.
'Shaque' lands on Netflix September 24
The trailer promises a gripping mix of suspense and emotion: Chopra says the story dives into a mother's fierce determination.
Alongside Chopra, you'll spot Jennifer Winget, Tahir Raj Bhasin, Soni Razdan, Harleen Sethi, Anup Soni, and Sumeet Vyas.
Directed by Rensil D'Silva and co-created with Siddharth P Malhotra, Shaque: Trust No One lands on Netflix September 24.