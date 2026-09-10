Netflix releases 'Shaque: Trust No One' trailer, Chopra's series debut

The trailer promises a gripping mix of suspense and emotion: Chopra says the story dives into a mother's fierce determination.

Alongside Chopra, you'll spot Jennifer Winget, Tahir Raj Bhasin, Soni Razdan, Harleen Sethi, Anup Soni, and Sumeet Vyas.

Directed by Rensil D'Silva and co-created with Siddharth P Malhotra, Shaque: Trust No One lands on Netflix September 24.