Kolkata's heaviest rainfall in nearly 4 decades: Street dogs rescued
Kolkata just saw its heaviest rainfall in nearly four decades—251.4mm fell between the night of September 23 and the morning of September 24, 2024.
The city is flooded, at least 10 people have lost their lives, and daily life has hit pause with roads underwater and major transport services disrupted right before Puja.
Locals step up to rescue stranded street dogs
Most deaths were from electrocution, showing how unprepared cities can be for extreme weather.
While emergency crews are still working to restore power and clear waterlogged streets, locals have stepped up to rescue stranded street dogs—reminding everyone that disasters hit animals too.