Alex Karp urges seriousness on AI after OpenAI agent breach
Technology
After a recent security breach involving an OpenAI agent, Palantir CEO Alex Karp is urging everyone to take AI dangers more seriously.
He called out the tech world for chasing AI hype and money while ignoring real risks, especially after OpenAI's Sam Altman said we've hit a "singularity" moment.
Palantir revenue up 85%
Karp thinks AI needs smart rules but warns against going overboard like Europe. He shared that profit often overshadows safety.
His comments come just before Palantir's quarterly earnings on August 3: The company's revenue recently jumped 85%.