Google Chrome rolls out device bound session credentials locking cookies
Technology
Chrome just rolled out Device Bound Session Credentials (DBSC), a security feature that ties your browser sessions to your device's security chip (think of it as putting a lock on your cookies so hackers can't use them elsewhere).
If someone tries to steal your session, DBSC makes sure it only works on the device you logged in with.
DBSC enabled for Google accounts
DBSC is now automatically on for all Google Workspace and personal Google accounts, but you'll need Chrome version 146 or later for Windows or 148 or later for Mac.
To check, just head to "About Google Chrome" in the Help menu (your browser will update itself if needed).
No extra steps required; you're covered as long as you stay updated!