Google Maps rolls out immersive navigation and live speedometer widely
Technology
Google Maps is finally rolling out its new Immersive Navigation and live speedometer features to a much wider crowd.
After weeks of limited access, a little over 10% at first, even non-beta users can now get more detailed maps, sharper directions, and see their real-time speed right on Android Auto.
Server updates deliver Google Maps features
Immersive Navigation gives you clearer routes and more precise guidance, making road trips or daily drives easier.
The live speedometer on Android Auto shows your current speed as you go.
Both features are rolling out gradually through server updates, so no need to update your app; just look out for them popping up soon.