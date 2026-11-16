Google's $395 Gemini-powered intelligent eyewear with Gentle Monster sold out
Google's new Intelligent Eyewear, made with Gentle Monster, sold out just days after launch.
These Gemini-powered glasses started at $395 and every style from Gentle Monster is now gone, so pre-orders have paused for now.
Warby Parker models mostly in stock
If you missed out, Warby Parker's collection still has most models in stock, though some like the "Reid" wide fit won't ship until late December.
The quick Gentle Monster sellout shows there's buzz around Google's entry into smart eyewear, with sales of Android XR glasses kicking off December 10.