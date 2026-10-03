Google's DeepMind releases open-source Gemma 4 for free local use

Gemma 4 comes in four flavors: two for powerful servers (26B and 31B), and two that work on phones or gadgets like Raspberry Pi (E2B and E4B), in close collaboration with our Google Pixel team and mobile hardware leaders like Qualcomm Technologies and MediaTek.

It handles over 140 languages, has strong security features, and fits into privacy-sensitive and local/edge use cases, plus being open-source means developers everywhere can keep making it better.