Google's DeepMind releases open-source Gemma 4 for free local use
Google's DeepMind just released Gemma 4, its latest open-source AI model. You can use it for free, tweak it however you like, and even run it on your own device; no cloud or extra costs needed.
That's great news for anyone who cares about privacy (think health care pros) or just wants more control.
Since launching in early 2024, the Gemma series has seen over 400 million downloads and inspired more than 100,000 spin-offs.
Gemma 4 supports phones and servers
Gemma 4 comes in four flavors: two for powerful servers (26B and 31B), and two that work on phones or gadgets like Raspberry Pi (E2B and E4B), in close collaboration with our Google Pixel team and mobile hardware leaders like Qualcomm Technologies and MediaTek.
It handles over 140 languages, has strong security features, and fits into privacy-sensitive and local/edge use cases, plus being open-source means developers everywhere can keep making it better.