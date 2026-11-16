'GTA VI' 212GB preload spikes internet traffic before November 19
"GTA VI" hype is real, so many players jumped to preload the massive 212GB game that internet traffic spiked and some networks slowed down.
Xbox users got early access on November 9, followed by PlayStation 5 on November 10, all ahead of the official launch on November 19, 2026.
'GTA VI' now most preordered ever
With over 12 million copies sold worldwide and $1 billion in sales before release, "GTA VI" is now the most preordered game ever for both PlayStation and Xbox.
The demand even set new internet usage records for providers like Virgin Media O2 and Comcast, showing just how big this launch really is.