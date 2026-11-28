Kaavya Majumder from Mumbai builds JalYantra groundwater monitor without Wi-Fi
Kaavya Majumder, a Class 11 student from Mumbai, has built JalYantra, a smart groundwater monitoring system that works without Wi-Fi, batteries, or solar panels.
Already used in eight districts of Maharashtra, JalYantra has helped local communities by recording over 250,000 groundwater readings for better water management.
Majumder invited to Istanbul water summit
JalYantra uses well sensors to track water levels and displays the info on a mobile-friendly dashboard.
It's portable and doesn't need permanent setup, making it perfect for areas with spotty internet.
Kaavya teamed up with a rural development group to roll it out in villages.
Her work even got her invited to present JalYantra at an international water summit in Istanbul this week!