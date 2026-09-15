Madras Sanskrit College launches Laya AI using precise Sanskrit grammar
Technology
Madras Sanskrit College in Chennai just dropped an AI tool called Laya, built with Articul8 AI and launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman on September 15, 2026.
Laya is designed to make learning and exploring Sanskrit more interactive by using the language's precise grammar in new tech-driven ways.
Nirmala Sitharaman calls Laya significant step
Sitharaman called Laya "a significant step" for keeping Sanskrit alive and relevant for future generations.
Unlike typical AI models, Laya uses original grammatical frameworks, making it super accurate and efficient.
It's not just for academics: Laya can tackle real-world questions using ancient Sanskrit insights, helping both research and personalized learning go digital at Madras Sanskrit College.