Women's World Cup 2025: England beat Bangladesh despite batting collapse

After Shorna Akter was dismissed, Bangladesh's scoring rate took a hit. Ritu Moni and Mostary were kept at bay thereafter. Moni eventually succumbed in the 34th over, leaving Bangladesh at 108/5. While Mostary held her fort, Fahima Khatun departed after showing resistance. The former then found support from Rabeya Khan, whose 27-ball 43* took Bangladesh past 150.

Half-century

Mostary shines with maiden WODI fifty

Mostary was dismissed by Alice Capsey in the 47th over. She slammed a 108-ball 60 (8 fours). According to ESPNcricinfo, she recorded her maiden half-century in WODI cricket. She made her debut in the format in 2018. In 25 matches (21 innings), Mostary has racked up 325 runs at an average of 21.66. Her tally includes a strike rate of 61.55.