Donald Trump calls out Yemen's Houthi rebels after Riyadh strikes
US President Donald Trump has called out Yemen's Houthi rebels for a string of attacks on Saudi Arabia, saying they're "misbehaving very badly."
The latest strikes hit major spots like King Khalid International Airport in Riyadh, putting U.S.-Saudi ties and regional stability in the spotlight.
Saudi forces intercept missiles
Saudi forces have been intercepting missiles aimed at key sites, while Houthi military spokesperson Yahya Saree is openly claiming responsibility and warning airlines to avoid most Saudi airports.
Security is tight in Khamis Mushait Governorate after a deadly airport attack killed 13 people, including an Indian national.
With tensions running high, the Houthi militia and Saudi Arabia's armed forces are trading attacks as Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein discuss regional developments.