'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' sparks Indian ban calls
Pakistan's first-ever Netflix original, Jo Bachay Hain Sang Samait Lo, is set to drop on December 4, but it's already facing calls for a ban from Indian film groups.
Pakistan's Planning Minister Ahsan Iqbal jumped in on X (formerly Twitter), saying art shouldn't be dragged into politics and calling the show a big win for Pakistani culture.
Pakistani series could bridge cultural gap
The series, based on Farhat Ishtiaq's popular novel and starring Fawad Khan and Mahira Khan, has some Indian cine associations pushing back against its release in India.
Despite past bans, Pakistani dramas have been getting love from Indian viewers lately, so this show could be another step toward bridging that cultural gap.