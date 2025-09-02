Next Article
Samsung's Galaxy Glasses to launch on September 29
Samsung will reportedly announce its new Galaxy Glasses at an Unpacked event in South Korea on September 29, 2025.
These smart glasses are set to rival Meta's Ray-Bans and pack some cool AI tricks—think voice assistant, music, calls, podcasts, navigation, and even real-time translation.
Glasses powered by Snapdragon AR1 Gen 1 chip
Powered by the Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 chip and running Android XR (with help from Google), the Galaxy Glasses focus on smooth hardware-software integration—a strength highlighted by analyst Anshel Sag.
Also coming at the event: Samsung's Project Moohan XR headset and a tri-fold smartphone.